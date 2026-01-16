Haberler

Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması: O çizgiye inilirse gider

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica'nın Rafa Silva için transfer teklifi getirdiğini duyurdu. Adalı, Portekiz ekibinin istenen rakama ulaşması durumunda transferin gerçekleşeceğini belirtti. Teknik direktör Sergen Yalçın da ayrılık ihtimalini dile getirmişti. 32 yaşındaki Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica'nın Rafa Silva için girişimde bulunduğunu açıkladı.
  • Adalı, Benfica'nın istenen rakama yaklaşması halinde transferin gerçekleşeceğini söyledi.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın ayrılabilecek isimler arasında olduğunu belirtti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica'nın Rafa Silva için girişimde bulunduğunu açıkladı. Adalı, Portekiz ekibinin istenen rakama yaklaşması halinde transferin gerçekleşeceğini söyledi.

BENFICA'DAN RAFA SİLVA HAMLESİ

Beşiktaş'ta geleceği merak edilen Rafa Silva hakkında Başkan Serdal Adalı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Adalı, Benfica'nın deneyimli oyuncu için temas kurduğunu duyurdu.

SERDAL ADALI: O ÇİZGİYE İNİLİRSE RAFA GİDER

Serdal Adalı, Benfica'ya taleplerini ilettiklerini belirterek net konuştu: "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik. O çizgiye inilirse Rafa gider. Olmazsa Rafa burada kalır. Bizim için de maaşı önemli değil. Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder."

SERGEN YALÇIN AYRILIK İHTİMALİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Teknik direktör Sergen Yalçın da Keçiörengücü maçının ardından yaptığı değerlendirmede takımda ayrılabilecek isimler olduğunu söylemiş, Rafa Silva için "O da ayrılabilir" ifadelerini kullanmıştı. 32 yaşındaki Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta süre aldı; 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

