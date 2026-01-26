Haberler

Serdal Adalı'dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi

Serdal Adalı'dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor maçı sonrası canlı yayında konuşarak transferlere değindi. Transferlerin ayın 5'ine dek yapılacağını söyleyen Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Yoksa bu akşam çok rahat 5 kişiyi indirebiliriz ama yanlış yaparız. Kimse merak etmesin. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." dedi.

  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, devre arası transferlerinin ayın 5'ine kadar tamamlanacağını açıkladı.
  • Serdal Adalı, panik transferlerinin Beşiktaş'a sonuç getirmeyebileceğini belirtti.
  • Beşiktaş'ın son yıllarda devre arası transferlerinden verim alamadığını ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2-2 beraberlikle biten ikas Eyüpspor maçının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

''BEŞİKTAŞ'A SONUÇ GETİRMEYEBİLİR''

Taraftarlara transfer mesajı veren Serdal Adalı, "Beşiktaş bu saatten sonra transfer yapmalı mı, yapmamalı mı? Bu da konuşulmalı. Gelecek oyuncular da negatif etkilenebilir. Beşiktaş son yıllarda devre arası transferlerinden verim alamadı. Şimdi yapılacak panik transferleri, Beşiktaş'a sonuç getirmeyebilir.'' dedi.

''AYIN 5'İNE KADAR TAMAMLAYACAĞIZ''

Sözlerine devam eden Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi

Bir saniye düşünmedi, görür görmez kendi ayağından çıkarıp giydirdi
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
İsrail'den Türkiye mesajı: Bölgede doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyoruz

İsrailli bakan Türkiye korkusunu itiraf etti
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi

Bir saniye düşünmedi, görür görmez kendi ayağından çıkarıp giydirdi
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor