Serdal Adalı'dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2-2 beraberlikle biten ikas Eyüpspor maçının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

''BEŞİKTAŞ'A SONUÇ GETİRMEYEBİLİR''

Taraftarlara transfer mesajı veren Serdal Adalı, "Beşiktaş bu saatten sonra transfer yapmalı mı, yapmamalı mı? Bu da konuşulmalı. Gelecek oyuncular da negatif etkilenebilir. Beşiktaş son yıllarda devre arası transferlerinden verim alamadı. Şimdi yapılacak panik transferleri, Beşiktaş'a sonuç getirmeyebilir.'' dedi.

''AYIN 5'İNE KADAR TAMAMLAYACAĞIZ''

Sözlerine devam eden Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.