Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını sevindirecek transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon öncesi planlamalara dair açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a Serdal Adalı, transfer hakkında da yorum yaptı.

''ÜÇ İYİ TRANSFER''

Yapılacak transferler hakkında bilgi veren Adalı, "Üç iyi transferi kampa yetiştirmeyi planlıyoruz. Öncelikli mevkilerimiz Santrfor, sol kanat ve orta saha. Bu 3 bölgeye yapacağımız transferler tartışmasız, net ve direkt ilk 11'e isimler olacak." dedi.

''YARIŞAN TAKIM KURACAĞIZ''

Kurulacak takımın şampiyonluk için mücedele edecek bir takım olacağını dile getiren Serdal Adalı, "Genç transferleri de yapacağız ama bu dediğim karıştırılıyor. Biz sezon sonuna kadar yarışan bir takım oluşturacağız. Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayacağız. Tekrar söylüyorum Türkiye'deki en pahalı futbol yapılanmasını oluşturduk. Önceliğimiz yabancı kontenjanında yer açmak. Eldeki ayrılması planlanan isimlerle yolları ayırmak." ifadelerini kullandı.