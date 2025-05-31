Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını sevindirecek transfer açıklaması

Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını sevindirecek transfer açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon öncesi transfer planları hakkında bilgi verdi. Adalı, 3 önemli transferi kampa yetiştirmeyi planladıklarını belirterek "Üç iyi transferi kampa yetiştirmeyi planlıyoruz. Öncelikli mevkilerimiz Santrfor, sol kanat ve orta saha. Bu 3 bölgeye yapacağımız transferler tartışmasız, net ve direkt ilk 11'e isimler olacak." dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon öncesi planlamalara dair açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a Serdal Adalı, transfer hakkında da yorum yaptı.

''ÜÇ İYİ TRANSFER''

Yapılacak transferler hakkında bilgi veren Adalı, "Üç iyi transferi kampa yetiştirmeyi planlıyoruz. Öncelikli mevkilerimiz Santrfor, sol kanat ve orta saha. Bu 3 bölgeye yapacağımız transferler tartışmasız, net ve direkt ilk 11'e isimler olacak." dedi.

''YARIŞAN TAKIM KURACAĞIZ''

Kurulacak takımın şampiyonluk için mücedele edecek bir takım olacağını dile getiren Serdal Adalı, "Genç transferleri de yapacağız ama bu dediğim karıştırılıyor. Biz sezon sonuna kadar yarışan bir takım oluşturacağız. Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayacağız. Tekrar söylüyorum Türkiye'deki en pahalı futbol yapılanmasını oluşturduk. Önceliğimiz yabancı kontenjanında yer açmak. Eldeki ayrılması planlanan isimlerle yolları ayırmak." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı

Son operasyonun perde arkası! Her şey kilit ismin itirafıyla başladı
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıturko:

başkan kısaca şöyle söyleyeyim sol bek stoper sağ bek sol açık orta saha sağ açık forvet lazım

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Çocuklarının gözü önünde babanın burnunu kıran saldırgan kendini böyle savundu

Ülke gündemine oturan saldırgan kendini böyle savundu
Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda

45 yıllık öğretmene duygusal veda! Kuyruğun sonu görünmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.