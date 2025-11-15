Serdal Adalı "Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?" sorusunu kem küm etmeden yanıtladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısında hem Cengiz Ünder'in bonservisi hem de adı siyah-beyazlılarla anılan İrfan Can Kahveci hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"CENGİZ'İN PERFORMANSI ARTIYOR, BONSERVİSİNİ ALIRIZ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder'in durumuyla ilgili net konuştu. Adalı, yıldız oyuncunun performansından memnun olduklarını belirterek, "Cengiz Ünder'in kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya hızla gidiyor. Keşke geçen sene gelseydi. Şu anda yüzde 70'inde, yüzde 100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız" dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ CEVABI: YORUM YAPAMAM

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve adı Beşiktaş ile anılan İrfan Can Kahveci hakkında da konuşan Adalı, transfere kapıları kapatan bir tavır sergileyerek, "İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bu soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcusuyla ilgili konuşmam" ifadelerini kullandı.