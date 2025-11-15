Haberler

Serdal Adalı "Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?" sorusunu kem küm etmeden yanıtladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Cengiz Ünder'in performansından memnun olduklarını ve satın alma maddesini doldurmaya hızla gittiklerini belirtti. Adalı, "Cengiz Ünder'in kontratında satın alma maddesi var. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız." dedi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve adı Beşiktaş ile anılan İrfan Can Kahveci hakkında ise, "İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısında hem Cengiz Ünder'in bonservisi hem de adı siyah-beyazlılarla anılan İrfan Can Kahveci hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"CENGİZ'İN PERFORMANSI ARTIYOR, BONSERVİSİNİ ALIRIZ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder'in durumuyla ilgili net konuştu. Adalı, yıldız oyuncunun performansından memnun olduklarını belirterek, "Cengiz Ünder'in kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya hızla gidiyor. Keşke geçen sene gelseydi. Şu anda yüzde 70'inde, yüzde 100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız" dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ CEVABI: YORUM YAPAMAM

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve adı Beşiktaş ile anılan İrfan Can Kahveci hakkında da konuşan Adalı, transfere kapıları kapatan bir tavır sergileyerek, "İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bu soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcusuyla ilgili konuşmam" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Fahiş site aidatlarına yeni düzenleme! Bakan Kurum açıkladı

Bakan Kurum açıkladı! Vatandaşın kanayan yarası Meclis gündeminde
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Rafa Silva krizinin perde arkası! Başkan zehir zemberek ifadelerle anlattı

Rafa Silva krizinin perde arkasını zehir zemberek ifadelerle anlattı
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var

Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.