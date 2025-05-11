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Serdal Adalı Beşiktaş Başkanlığına Yeniden Seçildi

Serdal Adalı Beşiktaş Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı, camiaya teşekkür ederek kulübün başarılara kavuşacağına inandığını ifade etti. Adalı, Beşiktaş'ın istikrarlı bir yolda ilerleyeceği mesajını verdi.

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı, kongre üyelerine teşekkür ederek, siyah-beyazlı kulübün layık olduğu başarıları yeniden kazanacaklarını belirtti.

Başkan Adalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Camiamız için çok önemli ve güzel bir günü geride bıraktık. Büyük Beşiktaş camiası, bizlere 4 ay içinde eşi benzeri görülmeyecek mutluluklar yaşattı. 29 Aralık tarihli seçimli genel kurulumuzda bizi rekor katılım ve oy sayısıyla onurlandıran kongre üyelerimiz, bugün de çok büyük bir oy oranıyla bizi tekrar büyük Beşiktaş'ımızın yönetim kurulu görevine layık gördü. Genel kurulumuzun ve camiamızın bu teveccühünün getirdiği sorumluluğun farkındayız. Biz de bu güvene ve sevgiye layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Beşiktaş'ın yoluna artık istikrarlı ve emin adımlarla devam edeceğini, geleceğini de sağlam bir zemin üzerine oluşturacağını vurgulayan Serdal Adalı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ımız için bugünün bir başka anlam ve önemi; kaosun, belirsizlik ortamının ve kongre belirsizliklerinin bitmiş olmasıdır. Tarihinin en zor dönemlerini geride bırakan Beşiktaş'ımız, camiamıza ve taraflarımıza layık başarıları yeniden yakalayacak, bildiğimiz kimliğine en kısa sürede dönecektir. Bugün genel kurulumuza katılarak bu onuru yeniden bize veren kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Adana Demirspor karşısında farklı galip gelerek güzel günümüzü taçlandıran futbol takımımızı tebrik ediyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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