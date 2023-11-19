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Serdal Adalı, Beşiktaş başkan adaylığını açıkladı ve destek istedi

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, Düzce'de düzenlenen bir programda kongre üyelerinden destek talep etti. Programa Beşiktaşlı taraftarlar da katıldı.