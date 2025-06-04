Serdal Adalı 200 milyon euroluk dev projesini açıkladı

Serdal Adalı 200 milyon euroluk dev projesini açıkladı
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulunarak dev projeyi açıkladı. Adalı, açıklamasında ''Dikilitaş arsamıza, 5 dönüm daha ekleyerek imar iznini çıkartarak proje yapıyoruz. Bu arazide projeyi Emlak Konut yürütecek. Ziraat Bankası'nın da ortak olmasını istiyoruz. Bu projeden maliyetleri çıkardığımızda 150-200 milyon euro arası bir gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz.'' dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR YER DEĞİL''

Siyah-beyazlıların sezonu dördüncü olarak tamamlaması hakkında konuşan Adalı, "Bodrumspor maçıyla birlikte sezonu dördüncü tamamladık. Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş'a yakışır yer değil. 4 sezondur daha kasım aralıkta havlu atan Beşiktaş gördük. Tüm çabamız bu gidişatı değiştirmek, şampiyonluklar içindir." ifadelerini kullandı.

"150-200 MİLYON EURO GELİR ELDE EDEĞİZ"

Yapılacak projeler için açıklamalarda bulunan Adalı, "15 dönüm büyüklükte, tamamen atıl duran ve imar izni olmadığı için bir şey yapmamız mümkün olmayan Dikilitaş arsamıza, 5 dönüm daha ekleyerek imar iznini çıkartarak proje yapıyoruz. Bu arazide projeyi Emlak Konut yürütecek. Ziraat Bankası'nın da ortak olmasını istiyoruz. Bu projeden maliyetleri çıkardığımızda 150-200 milyon euro arası bir gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz. Bu parayla bankalara olan borçlar kapatılacak, devamında Beşiktaş'ın faizli kimi ne borcu varsa o hesaplar kapatılacak. Bu faiz borçlar bugün itibarıyla 125 milyon dolar civarında. Biz bu borçları kapattıktan sonra oturacağız, elimizde kalan tapuları koyacağız. Satmamız söz konusu değil. Bizim Beşiktaş'ın malını mülkünü elden çıkardığımız yok.'' dedi.

Sözlerine devam eden Adalı, ''Ezeli rakiplerimiz bu düzenlemeleri, projeleri hayata geçirerek ekonomik seviyelerini bu noktaya getirdiler. Geldikleri ekonomik seviyeyi kadrolarına yansıttılar. Önemli bütçelerde transfer yapabilir noktaya geldiler. Biz geri kaldık, yerimizde saydık. Bu kadrolar futboldan gelen gelirler ile kurulmuyor arkadaşlar." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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