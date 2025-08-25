Sercan Demirkıran Profesyonel Kariyerinde İlk Golünü Attı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında Altınordu, Erbaaspor ile 1-1 berabere kalırken, genç futbolcu Sercan Demirkıran profesyonel kariyerinde ilk golünü attı. 19 yaşındaki Sercan, maçta öne geçen golü 33. dakikada kaydetti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da genç sol kanat oyuncusu Sercan Demirkıran, profesyonel kariyerinde ilk kez gol atma sevinci yaşadı. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu maçın 33'üncü dakikasında Uğur'un ara pasında topla buluşup kaleciyi çalımlayarak takımını öne geçirdi ve unutamayacağı bir an yaşadı.

Genç krampon 88'inci dakikada yerini santrfor Akmal'a bıraktı. Kırmızı-lacivertli kulüpte 2023'te profesyonel olan Sercan, altyapı takımlarında 19 kez gol sevinci yaşamıştı. Geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Gebzespor'da görev yapan Sercan, bu kulüpte 16 karşılaşmada forma giymişti. Altınordu cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İskenderunspor maçının hazırlıklarına başladı. İzmir ekibi geçen hafta transfer yapmadığı kadrosundaki gurbetçi oyuncuları da göndermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
