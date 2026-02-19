Haberler

Sepp Piontek vefat etti

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın ve Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Piontek, Türkiye'nin uluslararası futbol sahnesindeki gelişimine önemli katkılarda bulunmuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın ve Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

1990-1993 yılları arasında Türkiye'nin başında üç sene görev yapan Alman teknik adamın, ay-yıldızlıların uluslararası futbol sahnesindeki yükselişine giden yolda ilk adımların atılmasında büyük emekleri olmuştu.

1958-1972 yılları arasındaki profesyonel futbolculuğu döneminde ülkesinin Germania Leer ve Werder Bremen takımlarında forma giyen Piontek, Bremen ekibiyle 1961'de Federasyon Kupası, 1965 senesinde ise Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Piontek, 6 maçta da Batı Almanya A Milli Takımı'nı temsil etti.

Teknik direktörlük kariyerine uzun yıllar forma giydiği Werder Bremen'de başlayan Piontek, daha sonra Fortuna Düsseldorf, Haiti ve St. Pauli'yi çalıştırdı; 1979 senesinde de Danimarka'nın başına geçti. 11 yıllık görev süresi içerisinde Danimarka'yı tarihinde ilk kez 1986 senesinde Dünya Kupası'na götürdü. Danimarka, Piontek yönetiminde katıldığı 1984 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi, 1988 Avrupa Şampiyonası'na ise grup aşamasında veda etti. Sepp Piontek ise Danimarka'daki görev süresinde Avrupa'da 3-5-2 taktiğinin ilk uygulayıcısı olarak hafızalarda kaldı.

1990 yılında Danimarka'dan ayrılarak Türkiye A Milli Takımı'nın başına geçen Piontek, 27 karşılaşmada ay-yıldızlı ekibi yönetti. Bu karşılaşmalarda milliler 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Piontek, 1993-95 yılları arasında da Bursaspor'da görev yaptıktan sonra Danimarka takımlarından Aalborg ve Silkeborg'da görev aldı; kariyerinin sonunda ise Grönland Milli Takımı'nı yönetti.

Sepp Piontek'in vefatı nedeniyle 20-23 Şubat tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek. - İSTANBUL

