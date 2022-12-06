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Şenol Güneş'ten "Ronaldo boşta alır mısınız?" sorusuna ilginç cevap: Neymar'ı isterim

Spor Haberleri

Şenol Güneş'ten 'Ronaldo boşta alır mısınız?' sorusuna ilginç cevap: Neymar'ı isterim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüpsüz olan Cristiano Ronaldo'ya teklif yapılıp yapılmayacağıyla ilgili yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Güneş, "Neymar'ı isterim. Ronaldo zaten anlaşmış bir yerle. Kafasını karıştırmayalım" dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın hocası Şenol Güneş'in Ronaldo hakkında yöneltilen soruya verdiği yanıt gündem konusu oldu. Güneş, Neymar'ı istediğini ifade etti.

Şenol Güneş'ten 'Ronaldo boşta alır mısınız?' sorusuna ilginç cevap: Neymar'ı isterim

"NEYMAR'I İSTERİM"

Transfer gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Güneş, Caner Erkin ile herhangi bir görüşmesi olmadığını söylerken, esprili bir şekilde "Oyuncuyla ilgili isim istiyorsanız Neymar'ı almak isterim mesela. İlla isim istiyorsanız siz de yarın görüşmelere başlayın. Ronaldo'yu istemiyorum şu anda. Çocuğun kafasını karıştırmayalım, anlamış çünkü" ifadelerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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