Şenol Güneş, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezini Ziyaret Etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezini ziyaret etti.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güneş, iş adamı Naci Orhan ve beraberindekilerle merkezde bir araya geldi.

Orhan ve yetkililerle merkezi gezen Güneş, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Günün anısına Orhan, teknik direktör Güneş'e hediye takdim etti.