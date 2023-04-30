Şenol Güneş derbi öncesi meydan okudu: Karanlıktan aydınlığa çıkmak için böyle bir maç bekliyorduk

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Güneş, "Karanlıktan aydınlığa çıkmak için böyle bir maçı bekliyorduk" dedi.

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinden önce Siyah-Beyazlı taraftarları coşturacak açıklamalar yaptı.

"ARADA FENERBAHÇE VAR"

Ligdeki yarış hakkında sözlerine başlayan Güneş, "Konum itibarıyla Galatasaray lider durumda. Biz üçüncüyüz, arada Fenerbahçe var. Puan savaşlarının devam ettiği bir yarıştayız. Yukarıya çıkmak için kazanmak istiyoruz. İhtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR MAÇA İHTİYACIMIZ VAR"

Bu derbiyi çıkış maçı olarak gördüğünü ifade eden Güneş, "Büyük camiaların taraftarları büyük olunca da ilgi de fazla oluyor. Puan savaşlarının devam ettiği bir yarıştayız. Karanlıktan aydınlığa çıkmak için böyle bir maçı bekliyorduk. Her şey futbol oynamaya çok uygun. Kazananın biz olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"BİZDEN İYİ DURUMDALAR"

Güneş, "Her maçın sonucu bir başka hedefleri getirebilir. Geçmişten bugüne gelinceye kadar takımdan beklenen şampiyonluktur, aldığınız her olumsuz sonuç kötü durum getiriyor. Ondan kurtulmak için güzel futbol, güzel sonuçlar gerekiyor. Geride olmamıza rağmen takımda iyi bir hava var. Bugünkü maçta yapacaklarımız bize yeni işaretler verecektir. Galatasaray iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Durumları bizden iyi. Bugün kazanırsak çok daha olumlu şeyler söyleyebiliriz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.