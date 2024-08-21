Şenol Güneş, Bulancak Belediyesini ziyaret etti
Eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bulancak Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a başarılar diledi. Güneş, daha önce de 2021'de fahri hemşerilik beratı almıştı.
Eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bulancak Belediyesini ziyaret etti.
Güneş, ziyarette Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a görevinde başarılar diledi.
Güneş'e, dönemin Belediye Başkanı Recep Yakar tarafından 2021'de fahri hemşerilik beratı verilmişti.