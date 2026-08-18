Senegal'in Yeni Teknik Direktörü Patrick Vieira

Senegal A Milli Takımı'nda Pape Thiaw'dan boşalan teknik direktörlük görevine Patrick Vieira getirildi.

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'ya elenen Senegal A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Patrick Vieira oldu.

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Genoa'yı çalıştıran Patricck Vieira, 37 maçta 1.14'lük puan ortalaması elde etmişti.

Senegal'in Dakar kentinde doğan ve sonradan Fransız vatandaşlığı alan Vieira, futbolculuk döneminde Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Konfederasyonlar Kupası kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı