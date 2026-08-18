Haberler

Senegal'in Yeni Teknik Direktörü Patrick Vieira

Senegal'in Yeni Teknik Direktörü Patrick Vieira
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya elendikten sonra teknik direktörlük görevine Patrick Vieira'yı getirdi. Son olarak Genoa'yı çalıştıran Vieira, futbolculuk kariyerinde Fransa ile Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kazandı.

Senegal A Milli Takımı'nda Pape Thiaw'dan boşalan teknik direktörlük görevine Patrick Vieira getirildi.

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'ya elenen Senegal A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Patrick Vieira oldu.

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Genoa'yı çalıştıran Patricck Vieira, 37 maçta 1.14'lük puan ortalaması elde etmişti.

Senegal'in Dakar kentinde doğan ve sonradan Fransız vatandaşlığı alan Vieira, futbolculuk döneminde Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Konfederasyonlar Kupası kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak

El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Ödenen kira geri alınabilecek
Türkiye'den İsrail'in Ebu Zuhur saldırısına kınama

Dışişlerinden İsrail’in İdlib saldırısına sert tepki
Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi

Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Roberto Carlos Müslüman oldu

Fener'in efsanesi Müslüman oldu
Denizlispor tesislerinde gerginlik! Taraftar, başkana saldırmaya kalktı

Saldırmaya kalktığı kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız