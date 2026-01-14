Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkan ilk takım Senegal oldu

AFRİKA Uluslar Kupası yarı finalinde Mısır'ı 1-0 mağlup eden Senegal, finale yükselen ilk takım oldu. Senegal'de Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Samsunspor'un oyuncusu Ndiaye ise maçın 85'inci dakikasında Nicolas Jackson'ın yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 78'inci dakikasında Sadio Mane'nin ceza sahası dışından kaydettiği golle öne geçen Senegal, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Senegal, finalde Nijerya ile Fas arasında oynanacak yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.