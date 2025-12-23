Haberler

Senegal'de Afrika Kupası heyecanı zaferle başladı

Senegal'de Afrika Kupası heyecanı zaferle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk maçında Botsvana'yı 3-0 yenerek büyük bir zafer elde etti. Dakar'da bu maçın sevinci Obelisque Meydanı'nda kutlandı.

Senegal'in, Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı ilk maçta karşılaştığı Botsvana'yı 3-0 mağlup etmesi, Dakar'da sevinçle kutlandı.

Senegalliler, Senegal-Botsvana maçını, Dakar'ın sembollerinden Obelisque Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.

Milli takımlarının Botsvana'yı 3-0 yenmesiyle büyük sevinç yaşayan Senegalliler, dakikalarca sevinç gösterisinde bulundu, dans etti ve şarkılar söyledi.

AA muhabirine konuşan Amadou Serigne Ba, "Afrika Kupası'nın ilk maçında böyle bir galibiyet bize moral oldu. İnşallah gruptan zaferle çıkarız." dedi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Spor
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Sergen Yalçın, tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi

Tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın