Senegal'de Afrika Kupası heyecanı zaferle başladı

Senegal'in, Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı ilk maçta karşılaştığı Botsvana'yı 3-0 mağlup etmesi, Dakar'da sevinçle kutlandı.

Senegalliler, Senegal-Botsvana maçını, Dakar'ın sembollerinden Obelisque Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.

Milli takımlarının Botsvana'yı 3-0 yenmesiyle büyük sevinç yaşayan Senegalliler, dakikalarca sevinç gösterisinde bulundu, dans etti ve şarkılar söyledi.

AA muhabirine konuşan Amadou Serigne Ba, "Afrika Kupası'nın ilk maçında böyle bir galibiyet bize moral oldu. İnşallah gruptan zaferle çıkarız." dedi.