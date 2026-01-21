Senegal Milli Takımı, Dakar'da şampiyonluk turu attı

Senegal Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'ndaki (AFCON 2025) şampiyonluğunu başkent Dakar sokaklarında kutladı.

AFCON'un düzenlendiği maç sonrası Fas'tan dün akşam saatlerinde özel uçakla Dakar'a gelen ve Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye tarafından karşılanan takım, bugün öğle saatlerinden itibaren Dakar sokaklarına çıktı.

Binlerce Senegalli takım otobüsüne eşlik ederken, Dakar'da hayat durma noktasına geldi ve eğitime 1 gün ara verildi.

Milli takım oyuncuları otobüsten halkı selamlarken, insan seli nedeniyle birçok kişi fenalaştı, kalabalığın içine atılan havai fişekler nedeniyle de yaralananlar oldu.

"iShowSpeed" ismiyle bilinen ABD'li popüler içerik üreticisi Darren Watkins de otobüse bir süre eşlik ederek, o anları YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınla paylaştı.

Dakar'ın Patte d'Oie semtinden hareket eden milli takımı taşıyan otobüs, 15 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 8 saatte giderek akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığına Sarayı'na ulaştı.

Senegalli oyuncular, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen kupa törenine katıldı.

Senegal'in 2. Afrika şampiyonluğu

Senegal, Fas'ın ev sahipliği yaptığı 35. AFCON 2025 kapsamında 18 Ocak'taki final maçında Fas'ı 1-0 yenerek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Final maçını Dakar'ın çeşitli noktalarına kurulan dev ekranlardan izleyen Senegalliler, galibiyet sonrası sevince boğulmuş ve kutlamaların rahatça yapılabilmesi için 19 Ocak Pazartesi günü resmi tatil ilan edilmişti.

Fas Futbol Federasyonu, tansiyonun oldukça yükseldiği maçta Senegal'in sahadan çekilmesi ve yaşanan olaylarla ilgili Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve FIFA nezdinde hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

CAF da Senegal'in futbolcu ve teknik ekibinin Fas'ın kazandığı penaltıya yaptığı itirazı ve sahayı terk etmesini kınamıştı.

Kaleci Mendy'nin "paylaşılamayan" havlusu

Öte yandan Senegal Milli Takımı kalecisi Edouard Mendy'nin havlusunun Faslı top toplayıcıları tarafından saha dışına çıkarılmaya çalışılması da tepki toplamıştı.

Faslı top toplayıcılar, maç sırasında Mendy'nin havlusunu tutan yedek kaleci Yehvann Diouf'un elinden defalarca havluyu almaya çalışmıştı.

Fas Milli Takımının yıldız oyuncusu Achraf Hakimi de Faslı taraftarların yönlendirmesiyle Mendy'nin havlusunu saha dışına atmış ancak Diouf koşarak havluyu hemen geri saha içine getirmişti.

Senegalli sosyal medya kullanıcıları da Faslı taraftarların, Mendy'e büyü yapmak için havlusunu almaya çalıştığını iddia etmişti.