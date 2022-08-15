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Sen ne yaptın Kim Min-Jae! Napoli ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe taraftarını kahretti

Spor Haberleri

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Napoli, deplasmanda Hellas Verona'yı 5-2'lik skorla mağlup etti. İtalyan ekibinin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırken, Güney Koreli futbolcu mücadelenin 13. dakikasında rakip futbolculara seri çalımlar atarak izleyenlere müthiş bir gösteri sundu. Sarı-lacivertliler sosyal medyada bu anın görüntülerini paylaşarak, kaybettikleri yıldızı özlemle andı.

Napoli, İtalya Serie A'nın ilk haftasında Napoli, Hellas Verona ile karşılaştı. Napoli mücadeleyi 5-2 kazanırken, Kim Min-Jae performansıyla alkış topladı.

KIM MIN-JAE 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 37. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 45. dakikada Victor Osimhen, 55. dakikada Piotr Zelinski, 65. dakikada Stanislav Lobotka ve 79. dakikada Matteo Politano kaydetti. Napoli'nin Fenerbahçe'den transferi Kim Min-Jae ise 90 dakika sahada kaldı.

HAREKETLERİ BÜYÜLEDİ

Mücadelenin 13. dakikasında kendi yarı alanından topla çıkan Kim Min-Jae, rakiplerini tek tek çalıma dizerek ceza sahası içinde verdiği pasla tehlike yarattı. Güney Koreli savunmacının bu hareketleri sosyal medyada büyük alkış alırken, sarı-lacivertli taraftarlar böylesine yetenekli bir futbolcuyu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Sen ne yaptın Kim Min-Jae! Napoli ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe taraftarını kahretti

Sen ne yaptın Kim Min-Jae! Napoli ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe taraftarını kahretti

Sen ne yaptın Kim Min-Jae! Napoli ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe taraftarını kahretti

Sen ne yaptın Kim Min-Jae! Napoli ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe taraftarını kahretti

Haberler.com - Spor

Kim Min-Jae Fenerbahçe Napoli Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Vedat HANCER:

BİRŞEY YAZARKEN DÜZGÜN YAZIN ..! OYUNCU GİTTİĞİ İÇİN ÜZÜLMÜŞ OLABİLİRİZ AMA DİĞER YANDAN GURUR DUYUYORUZ . BİZİM BÖYLE BİR OYUNCUMUZ OLDUĞU İÇİN GİTTİĞİN YERDE BİZİM MAHÇUP BIRAKMA EVLAT YENİ TAKIMINDA SANA BAŞARILAR DİLİYORUZ .

Cevap Yaz 3 19 Yayından Kaldır
ÖNDER ÇELİK:

NİYE ÇILDIRSINLAR PARASINI VERDİLER GİTTİ.

Cevap Yaz 5 23 Yayından Kaldır
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