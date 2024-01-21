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Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golü görenler "Yok artık" diyor

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Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendiği maçta 2 şık gole imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun ilk golü sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi baştan sona üstün oynayan konuk takım maçtan 5-1'lik skorla ayrıldı.

KEREM 2 GOL ATTI

Maçın 4. ve 5. golleri yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlundan geldi.

TARAFTARLARDAN BEĞENİ YAĞDI

Son haftalarda zaman zaman eleştirilen yıldız futbolcu Kerem'in şık gollerine sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golleri görenler 'Yok artık' diyorGörüntü: beIN SPORTS

Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golleri görenler 'Yok artık' diyorGörüntü: beIN SPORTS

Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golleri görenler 'Yok artık' diyorGörüntü: beIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kerem Aktürkoğlu Trabzonspor Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

REDSONİC :

Hickimse bu maçın normal olduğu yazmasın. Ellerini bile açmayan milli kaleci seni tebrik ediyorum.

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