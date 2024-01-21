Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golü görenler "Yok artık" diyor
Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendiği maçta 2 şık gole imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun ilk golü sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi baştan sona üstün oynayan konuk takım maçtan 5-1'lik skorla ayrıldı.
KEREM 2 GOL ATTI
Maçın 4. ve 5. golleri yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlundan geldi.
TARAFTARLARDAN BEĞENİ YAĞDI
Son haftalarda zaman zaman eleştirilen yıldız futbolcu Kerem'in şık gollerine sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum yapıldı.