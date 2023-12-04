Semt77 Yalovaspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Semt77 Yalovaspor, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 91-81 yenerek 12. galibiyetini elde etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftası bugün oynanan maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Semt77 Yalovaspor, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 91-81 yendi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-18 ev sahibi ekip önde tamamlarken devreye ise 40-40 eşitlikle girildi.
İkinci yarıda iyi başlayan konuk ekip, üçüncü çeyreği 63-59 önde bitirdi. Son çeyrekte toparlanan Semt77 Yalovaspor mücadeleyi 91-81 kazanarak bu sezonki 12. galibiyetine imza attı.
Mersin Büyükşehir Belediyespor ise 13. haftada 4. mağlubiyetini yaşadı.