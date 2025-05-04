Semt77 Yalovaspor, Darüşşafaka Lassa'yı Uzatmada Yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Semt77 Yalovaspor, normal süresi 70-70 biten maçta Darüşşafaka Lassa'yı uzatma sonucunda 84-77 mağlup etti.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş
Darüşşafaka Lassa : Sibande 6, Moore 15, Tinkle 15, Brajkovic 14, Appleby 14, Enes Berkay Taşkıran 7, Pecarski 6, Ege Demir, Tolga Kay
Semt77 Yalovaspor : Griffin 2, Kadir Bayram 15, Krampelj 10, Ege Özçelik 2, Sherfield 18, Boran Güler 14, Martin Peterka 6, Yiğit Onan 15, Melih Kapucu 2
1. Periyot: 20-13
Devre: 39-27
3. Periyot: 54-49
Normal Süre: 70-70
Beş faulle çıkan oyuncu: 47.44 Martin Krampelj (Semt77 Yalovaspor )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Semt77 Yalovaspor, normal süresi 70-70 biten maçta Darüşşafaka Lassa'yı uzatma sonucunda 84-77 yendi.