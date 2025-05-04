Semt77 Yalovaspor, Darüşşafaka Lassa'yı Uzatmada Yendi

Semt77 Yalovaspor, Darüşşafaka Lassa'yı Uzatmada Yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Semt77 Yalovaspor, normal süresi 70-70 biten maçta Darüşşafaka Lassa'yı uzatma sonucunda 84-77 mağlup etti.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

Darüşşafaka Lassa : Sibande 6, Moore 15, Tinkle 15, Brajkovic 14, Appleby 14, Enes Berkay Taşkıran 7, Pecarski 6, Ege Demir, Tolga Kay

Semt77 Yalovaspor : Griffin 2, Kadir Bayram 15, Krampelj 10, Ege Özçelik 2, Sherfield 18, Boran Güler 14, Martin Peterka 6, Yiğit Onan 15, Melih Kapucu 2

1. Periyot: 20-13

Devre: 39-27

3. Periyot: 54-49

Normal Süre: 70-70

Beş faulle çıkan oyuncu: 47.44 Martin Krampelj (Semt77 Yalovaspor )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Semt77 Yalovaspor, normal süresi 70-70 biten maçta Darüşşafaka Lassa'yı uzatma sonucunda 84-77 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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