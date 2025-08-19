Semt Çocuğu Dizisinin Çekimleri Tamamlandı

Serkan Dağlı ve Anıl Çelik'in başrollerinde olduğu dikey formatlı mahalle komedisi "Semt Çocuğu"nun çekimleri sona erdi.

İki Dakika Creative House'dan yapılan açıklamaya göre, senaristliğini Serkan Dağlı'nın, yönetmenliğini Melih Kun'un üstlendiği dizide Serkan Dağlı ve Anıl Çelik'e Melisa Doğu, Begüm Akkaya, Esra Kılıç, Ali Rıza Tanrıverdi ve Fikret Saral eşlik ediyor.

Pascal Nouma, Ümit Karan ve Yasin Sülün gibi sevilen isimlerin de konuk oyuncu olarak yer aldığı dizinin çekimleri tamamlandı.

"Yeniden ayağa kalkmanın hikayesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin senaristi Serkan Dağlı, "Semt Çocuğu, mahallede hayal kurmanın, düşüp kalkmanın, yeniden ayağa kalkmanın hikayesi." ifadesini kullandı.

Serkan Dağlı, canlandırdığı karaktere ilişkin "Ercüment'in gözü kara ama saf inancı, bana da yeniden hayal kurduran bir enerji verdi. İzleyici hem gülecek hem de 'Biz de o sokaklarda büyüdük' diyecek." değerlendirmesini yaptı.

Filmin başrolünü Dağlı ile paylaşan oyuncu Anıl Çelik de dizinin eğlenceli ruhuna dikkati çekerek, "Semt Çocuğu, mahalle komedisinin içtenliğini futbolun heyecanıyla birleştiriyor. Ali Nail karakteri hayata biraz kafasına göre bakan, günü kurtarmaya çalışan ama aslında büyük bir hayalin peşinde koşan biri. Onu oynarken çok eğlendim. İzleyiciler de bu samimiyeti ekranda hissedecek." görüşünü paylaştı.

Yönetmen Melih Kun ise dizinin yenilikçi formatına vurgu yaparak, "Türkiye'de ilk kez dikey formatta çekilen bir mahalle komedisini hayata geçirmek heyecan verici bir deneyim oldu. Hem oyuncu kadromuzun enerjisi hem de izleyiciye ulaşacak sıcak hikaye ile 'Semt Çocuğu'nun çok konuşulacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Eylül'de dijital platformlarda yayınlanacak

İki Dakika Creative House imzasıyla hayata geçirilen ve her biri 2 dakika sürecek 58 bölümden oluşan "Semt Çocuğu", Eylül ayında Big Media & Technology çatısı altındaki Bmag platformunda yayınlanacak.

Dizi, aynı zamanda İki Dakika Creative House'un Instagram, TikTok ve YouTube Shorts hesapları üzerinden de izleyiciyle buluşacak.

İki eski topçunun, bir yetenek keşfiyle kendilerini kurtarma hayalini anlatan mahalle komedisi "Semt Çocuğu"nun konusu şöyle:

"Ercüment ve Ali Nail, günü kurtarmak için sahte saat ve parfüm satarak geçinirken 13 yaşındaki Zeyni'yi keşfeder. Onu "Zizu" yapıp mahalleden kulüplere uzanan bir yolculuğa çıkarırlar. Ancak karşılarına menajerler, sahte vaatler, çalınan mallar ve borçlar çıkar. Yine de pes etmezler, çünkü Zizu onlar için sadece bir çocuk değil, yeniden hayal kurma sebebidir."