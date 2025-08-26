Semih Saygıner, Kore PBA Ligi'nde Şampiyonluk Hedefliyor

MİLLİ bilardocu Semih Saygıner, "Tabii ki elemeleri geçip final grubunda yarışıyor olmamız herkesi çok mutlu etti. Ocak ayında da inşallah şampiyon olur ve takımlar şampiyonluğu kazanırız. Bugüne kadar farklı kategorilerde birçok şampiyonluk yaşadım ama bu farklı bir şey. Her şey çok farklı ve benim için de heyecanlı bir süreç" dedi.

Semih Saygıner'in takımı Welcome Phoenix, Güney Kore PBA Ligi'nde 2'nci etap şampiyonu oldu. Milli bilardocu geçen ay ise bireysel şampiyonluğa ulaşmıştı. Semih Saygıner, Güney Kore PBA Ligi'nin önemini, duygularını ve sıradaki hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Kore'deki takım liginin formatından bahseden ve genç oyunculara tecrübelerini aktardıklarını söyleyen Semih Saygıner, " Kore'deki takım liginde 10 tane takım var. Bunların hepsi büyük bütçeli takımlar. Bu 10 takım, 5 raunt olmak üzere ön eleme oynuyor. Bu 5 raundda bütün takımlar lig usulü bir biriyle oynuyor. 5 kere bu şekilde oynadıktan sonra etabı kazananlar ocak ayında oynanacak olan final etabına direkt katılma fırsatı kazanıyor. Genç arkadaşlarımız var. Ben ve Dani Sanchez tecrübeli iki oyuncuyuz. Takımı yukarı taşımak anlamında ciddi katkılar sunduğumuzu da düşünüyorum. Hem antrenmanlarda genç arkadaşları yetiştirmek hem de moral, motivasyon anlamında" ifadelerini kullandı.

'BUGÜNE KADAR BİRÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞADIM AMA BU FARKLI BİR ŞEY'

Daha önce farklı kategorilerde birçok şampiyonluk yaşadığını ama Kore'de ocak ayında şampiyonluk yaşaması halinde bunun çok farklı olacağını dile getiren tecrübeli bilardocu, "Tabii ki elemeleri geçip final grubunda yarışıyor olmamız herkesi çok mutlu etti. Ocak ayında da inşallah şampiyon olur ve takımlar şampiyonluğu kazanırız. Bugüne kadar farklı kategorilerde birçok şampiyonluk yaşadım ama bu farklı bir şey. Her şey çok farklı ve benim için de heyecanlı bir süreç. Çok uzun soluklu yarışma sonunda ocak ayındaki finale kalınıyor. Yorucu bir format. Her gün maç yapıyorsunuz. Bazen antrenman ve maç 5-6 saat sürebiliyor. Böyle bir şampiyonluk kazandığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.