Bilardonun 'Usta' lakaplı ismi Semih Saygıner yıllara meydan okuyor

Bilardonun 'Usta' lakaplı ismi Semih Saygıner yıllara meydan okuyor
Usta lakaplı Semih Saygıner, Kore profesyonel bilardo liginde en çok galibiyet kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 2025 yılında hayatını konu alan 'Usta' dizisi Netflix'te yayınlanacak.

TÜRKİYE ve Dünyanın en tanınan ve en başarılı isimlerinden Semih Saygıner yıllara meydan okuyor. 62 yaşındaki 'Usta' lakaplı Semih Saygıner, Kore profesyonel takımlar liginde ilk 5 raund sonunda en çok maç kazanan sporcu oldu. 10 profesyonel bilardo takımının yarıştığı ve 5 raund üzerinden oynanan ligde milli sporcu Semih Saygıner oynadığı 90 setin sonunda en çok galibiyet kazanan bilardocu oldu. İlk 5 takım şampiyonluk için şubat ayında final raundunda yarışacak.

62 yaşındaki bilardo efsanesi yıllara meydan okumaya devam ederken, hayatını konu alan 8 bölümlük 'Usta' adlı dizinin de uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından 2025 yılında çekimleri tamamlandı. Dizi, 2026 yılında Netflix'te 193 ülkede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

