Semih Kılıçsoy İtalya'ya Transfer Oldu

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Beşiktaş'ın 19 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy, İtalya'nın Cagliari takımına satın alma opsiyonuyla kiralandı. Kulüp, oyuncuya yeni takımında başarılar diledi.

Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 87 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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