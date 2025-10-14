Semih Kılıçsoy'dan muhteşem röveşata golü

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Macaristan ile karşı karşıya geldi.

SEMİH KILIÇSOY'DAN MUHTEŞEM RÖVEŞATA

Karşılaşmaya Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan 20 yaşındaki golcü oyuncu Semih Kılıçsoy damga vurdu. Maçın 6. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta rakip savunmanın karşıladığı top havalanıp yerden sekerek Semih'in önünde kaldı. İyi pozisyon alan Semih Kılıçsoy, muhteşem bir röveşata ile kaleciyi avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÜNDEM OLDU

Yıldız futbolcunun bu golü kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler golü binlerce kez paylaşarak, genç golcüye övgü dolu yorumlarda bulundu.