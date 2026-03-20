Semih Güler'den anlamlı mesaj

Kayserisporlu Semih Güler, kızı Defne ile verdiği röportajda 21 Mart Down Sendromlular Günü ile ilgili konuştu.

Karagümrük galibiyeti sonrasında açıklama yapan Semih Güler, minik kızı Defne'nin kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek "Kızım iki maçımıza geldi. Antalyaspor maçından sonra Karagümrük maçını da kazandık" dedi. Kucağında Down sendromlu kızı Defne ile birlikte açıklama yapan Semih, "21 Mart Down sendromlular günü. Tüm down sendromlu çocuklar erken eğitime başlasın. Belki artı 1 kromozomları var ama onlar bizden daha güzel insanlar" diye konuştu. - KAYSERİ

