Selin Hürmeriç, Dünya Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Atina'da düzenlenen Gençler Dünya Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Selin Hürmeriç, kadınlar solo kategorisinde 379.4196 puan alarak gümüş madalya elde etti.
Gençler Dünya Artistik Yüzme Şampiyonası'na katılan milli yüzücü Selin Hürmeriç, kadınlar solo kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Selin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyondaki kadınlar solo finalinde 379.4196 puanla dünya gençler 2'ncisi oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor