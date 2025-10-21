Selen Camcı, Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Antalyaspor'un milli sporcusu Selen Camcı, Sırbistan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda bireysel kategoride gümüş madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 16-19 Ekim'de gerçekleştirilen şampiyonada, Gençler kategorisinde mücadele eden Camcı, Kurdele aleti eleme turunda 24,350 puanla birinci olarak finale yükseldi.

Finalde de başarılı bir performans sergileyen Camcı, 22,350 puanla ikinci sırada yer alarak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, genel sıralamada 94,350 puan toplayarak ülkeler sıralamasında ikinci olurken, Selen Camcı bu sonuca önemli katkı sağladı.

Selen Camcı'nın antrenörlüğünü, aynı zamanda milli takımda da görev yapan Luidmila Sert yürütüyor.