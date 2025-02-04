Selçuk İnan: Son Final Paslarında Başarılı Olamadık

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından, "Son final paslarında başarılı olamadık, gol atamadık ve maçı kaybettik" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçın neredeyse tamamını yenik durumda oynamalarına rağmen önde oynamaya çalıştılar, baskı yaptılar, mücadele ettiler. Pozisyona da girdik, bu nedenle oyuncularımı tebrik ediyorum. İstediğimiz sonucu elde edemesek de gelecek adına benim için iyi bir sinyal bu. Maçla ilgili teknik anlamında söyleyebileceğim şeyler var. Her ne kadar uzun zamandır kendi evimizde yenilmiyor olsak da bir şekilde maça başlangıçlarımız agresif anlamda biraz düşük oluyor. Yine böyle başladık maça ve o arada hemen zaten cezalandırıldık ve kornerden golü yedik. Bu bizi biraz sarssa da yine de oyunumuzu fazlasıyla bozmadı. Tekrar oyuna girdik, pozisyonlar bulduk, gol kaçırdık. Fazlasıyla korner kullandık. En nihayetinde golü de bulabilirdik, bütün maç bu senaryo üzerinde gitti. Biz skor alabilmek için, puan ya da puanlar kazanabilmek için hücum olarak ne yapabilirsek yaptık. Birkaç tane kontra ataktan pozisyon verdik. Buna rağmen biz bugün son final paslarında başarılı olamadık ve gol atamadık. Bu yüzden de maçı kaybettik. İki takımda mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. İç sahada taraftarlarımızla beraber güçlü bir oyunumuz var, takımı geriye yaslamak ve defans yaptırmak istediğim bir şey değil. Galatasaray Avrupa'da maç yapmıştı bu nedenle yorgun olacaklarını biliyorduk. Dolayısıyla daha fazla hücum oyuncusuyla oyun oynamaya çalıştık. Maçın büyük bölümünü bu şekilde oynadık. Bu maç aldığım strateji karar buydu" dedi.

Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın performansı ile ilgili de konuşan İnan, "Kaleci Mustafa Burak bugün etkili bir performans gösterdi. Ben onunla ilgili çok umutluyum. Çok kaliteli çok düzgün bir insan. Şu anda yaşamış olduğu şeyleri fazlasıyla hak ediyor. Çok fazla emek veriyor, çok fazla çalışıyor. O yüzden de bu emeğin karşılığında ben onu sahada görmek istiyorum. O da bunun karşılığını veriyor. İnşallah böyle devam eder ve hem Antep için hem de milli takım için önemli bir potansiyel olabilir" şeklinde konuştu.

"Bu tür pozisyonlara hakemler farklı farklı değerlendirebiliyor"

Maçın ilk yarısındaki el pozisyonu ile ilgili de yorum yapan İnan, "Bu tür pozisyonlara hakemler farklı farklı değerlendirebiliyor. Eğer el kendi pozisyonu dışındaysa yani doğal pozisyonu dışındaysa hakemler bunun penaltı olduğunu söylüyor ben de öyle düşünüyorum ama vücuttan seken topların tam karşının tam anlayamıyorum eğer vücuttan sektiyse el açık olsa dahi penaltıyı vermiyorlar. Anladığım kadarıyla vücuttan sektiğini düşünüyor hakem. Eğer öyle birşey yoksa el doğal konumda değildi. Aksi halde penaltı verebilirdi ama sonuçta böyle karar verdi hakem" diye konuştu. - GAZİANTEP