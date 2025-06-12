Selçuk İnan Kocaelispor'da Göreve Başladı

Selçuk İnan Kocaelispor'da Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'nde göreve başladı ve ilk toplantısını alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın ile yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdi.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor ile anlaşan teknik direktör Selçuk İnan görevine başladı.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Selçuk İnan işbaşı yaptı. Kocaelispor'un Körfez Brunga Tesisleri'nde göreve başlayan İnan ilk iş olarak alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın ve yönetim kurulu üyeleriyle durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var

Gözaltındaki 10 fenomenin kimlikleri belli oldu
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar

Trafikte dehşet anları! Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı

Beklenen oldu! Kevin De Bruyne yeni takımına imzayı attı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.