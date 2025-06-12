Selçuk İnan Kocaelispor'da Göreve Başladı

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor ile anlaşan teknik direktör Selçuk İnan görevine başladı.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Selçuk İnan işbaşı yaptı. Kocaelispor'un Körfez Brunga Tesisleri'nde göreve başlayan İnan ilk iş olarak alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın ve yönetim kurulu üyeleriyle durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. - KOCAELİ