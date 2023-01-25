Selçuk İnan kancayı taktı! Galatasaray'ın yıldızı Kasımpaşa yolunda

Galatasaray'da Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı Van Aanholt için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların kadroda düşünmediği ve yollarını ayırmak istediği Patrick van Aanholt için Kasımpaşa devreye girdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve sol beki yerlileştirmek isteyen Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt ile yolları ayırmayı planlıyor. İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'nın kadrosuna katmak istediği 32 yaşındaki sol bek, Galatasaray'da istenmediğinin farkında.

SELÇUK İNAN İSTEDİ

İstanbul temsilcisi, ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın kadro planlamasında yer almayan Patrick van Aanholt'a talip oldu. Galatasaray'ın eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Van Aanholt'u yönettiği Kasımpaşa'ya transfer etmek istiyor. İnan, Hollandalı oyuncu ile bekte yaşadığı sorunları da çözmeyi hedefliyor.

MAAŞININ YARISINI KASIMPAŞA ÖDEYECEK



Galatasaray'da 1.9 milyon euro maaş alan Van Aanholt için Kasımpaşa, yarısını ödemek istedi. Sarı-Kırmızılı ekip maaşın yarısını ödemeyi kabul ederse Van Aanholt, İstanbul temsilcisine transfer olacak.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Kasımpaşa, Patrick van Aanholt'un transferi için görüşmelere başladı. Galatasaray'ın 2021-2022 yaz Transfer döneminde kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt, bu sezon Sarı-Kırmızılı takımda 9 karşılamada forma giyerken 2 asist katkısı yaptı.