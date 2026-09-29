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Selçuk İnan, A Milli Takım'ın 4-1'lik İtalya yenilgisini hazırlığa bağladı

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Selçuk İnan, A Milli Takım'ın 4-1'lik İtalya yenilgisini hazırlığa bağladı
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Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'ya 4-1 yenilmesini maç öncesi hazırlığa bağladı. İnan, yenilginin herkesi üzdüğünü belirterek milli oyunculara sahip çıkılması gerektiğini, Kocaelispor'da 10 sakat oyuncu bulunduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyi değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Dünkü maç açıkçası hepimizi üzdü, beklediğimiz bir sonuç ve performans değildi. Ancak oyuncuları da anlamak lazım. Her maç aynı psikolojide ve seviyede kalmak kolay olmuyor. Dünkü mağlubiyeti daha çok maç öncesi hazırlanmaya bağlıyorum. Onlara sahip çıkmalı ve arkalarında durmalıyız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Kocaelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde geride kalan 6 haftalık periyodu ve takımın son durumunu değerlendiren İnan, milli takım arasının sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle iyi bir zamana denk geldiğini ifade etti.

"10 oyuncumuzun sakatlığı var"

Takımdaki eksiklerin kendilerini zorladığını belirten Selçuk İnan, "Bizim için biraz zorlu bir süreç maalesef. Bu milli ara bize çok iyi zamanda geldi. Çünkü birçok oyuncumuz şu an bizimle beraber değil. Milli takımda olanların dışında 10 oyuncumuzun sakatlığı var, bu da bizi bayağı zorluyor. Tedavi süreçleri devam ediyor. Muhtemelen Matej Petkovic, Gulliksen ve Rivas Beşiktaş maçı kadrosunda olacak, görüntü o. Ancak diğerleriyle ilgili henüz net bir şey söylemek doğru değil. Dane Gulliksen ve Matej Petkovic yorgunluğa bağlı sıkıntılar sebebiyle bugün antrenmana çıkmayacak. Bazı oyuncuları dinlendiriyoruz, riskli seviyede olanları tutmaya çalışıyoruz. Net tabloyu önümüzdeki hafta göreceğiz" dedi.

"Bununla ilgili yorum yapmak çok doğru değil"

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı isimlerin gözaltına alınmasına ilişkin sorulan soruya yanıt veren İnan, "Henüz bu konuyla ilgili çok net bilgi sahibi değilim. Dolayısıyla bununla ilgili yorum yapmak çok doğru değil. Her şey netleştikten ve resmi bilgiler elimize ulaştıktan sonra yorum yapmak daha doğru olur" diye konuştu.

"Milli oyunculara sahip çıkmalıyız"

A Milli Futbol Takımı'nın aldığı mağlubiyet sonrası gelen tepkileri de değerlendiren başarılı teknik adam, "Dünkü maç açıkçası hepimizi üzdü, beklediğimiz bir sonuç ve performans değildi. Ancak oyuncuları da anlamak lazım. Her maç aynı psikolojide ve seviyede kalmak kolay olmuyor. Dünkü mağlubiyeti daha çok maç öncesi hazırlanmaya bağlıyorum. Oyuncular dün sahada yapmaları gerekenleri gerçekleştiremedi ama futbolda bunlar var. Onlara sahip çıkmalı ve arkalarında durmalıyız. Uluslar A Ligi çok zorlu bir arena; güçlü ülkelerle karşılaşıyoruz. Dün kaybettik ama inşallah yarın kazanırız, oyuncularımıza her şartta destek çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

"Sahanın zeminini de düzeltirsek inşallah bundan sonra milli maçları daha fazla burada görebiliriz"

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Fransa karşılaşması ve saha şartlarına da değinen 41 taşındaki teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fransa maçı, son maça nazaran daha iyi performans gösterdiğimiz bir karşılaşmaydı. Bizim stadımızda oynandı. Sahadan çok şikayet olsa da mücadele gücü yüksekti. Biz zemin dışında çok güzel bir misafirperverlik ve atmosfer oluşturduk, taraftarımız üzerine düşeni yaptı. Oradan puan ya da puanlar da alabilirdik. Zemin dışında her şey doğruydu. İleride burada yeniden milli maç oynanması adına bu bir örnek oldu. Sahanın zeminini de düzeltirsek inşallah bundan sonra milli maçları daha fazla burada görebiliriz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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