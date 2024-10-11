Üye Girişi
Haberler

Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2003 Avrupa Birliği Amatör Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan eski milli boksör Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı. Aydın, basın toplantısında boks camiasının beklentilerine ve sorunlarına dair çözüm odaklı bir yönetim anlayışı vurguladı.

2003 Avrupa Birliği Amatör Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Selçuk Aydın Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Eski milli boksör Selçuk Aydın, bugün Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Bir otelde boks camiası ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Aydın, 12 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkan seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

"Ömrüm yettiği sürece boksla yaşamaya devam edeceğim"

Hayatının ringlerde geçtiğini söyleyen Selçuk Aydın, "Ringlerin tozunu yutmuş biri olarak sporcunun, antrenörün, spor kulüplerinin, yöneticilerin, federasyonun ve dünyadaki boksla ilgili tüm paydaşların beklentilerinin, sorunlarının ve imkanlarının farkındayım. Çünkü boksla doğdum, boksla büyüdüm ve ömrüm yettiği sürece de boksla yaşamaya devam edeceğim. Bu yolda ahlakı ve adaleti tüm unsurların önüne alarak liyakatli, nitelikli, kaliteli, değişime ve gelişime açık, çözüm odaklı, 7/24 ulaşılabilir, tarafsız, üretken ve en önemlisi de ötekileştirmeyen şeffaf bir yönetim anlayışıyla camiamıza hizmet etmek için hazırız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Avrupa Birliği Selçuk Aydın Politika ankara Aydın Spor

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 20. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki! CANLI maç izle! (TÜRKİYE KARADAĞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Türkiye Karadağ nereden izlenir? 12 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, Yengeç burcu yorumu! 12 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rutubet nedir, neden olur, sebebi ne? Rutubet nasıl gider, ne yapılmalı? Amberin Zaman kimdir? Amberin Zaman olayı nedir? Emrullah Erdinç kimdir? Emrullah Erdinç kaç yaşında, nereli? Adnan Oktar davasında son durum nedir? Adnan Oktar davasında kimler tahliye oldu? Türkiye'deki göçmen sayısı ne kadar? 2024 Ekim ayı Türkiye'de ne kadar yabancı var? Savunma sanayii katkı payı nedir? Savunma sanayine kimlerden para alınacak? (100 bin TL üzeri limitli kredi kartları) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.