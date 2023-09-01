Şehzadeler Belediyesi Başarılı Muaythai Sporcularını Tebrik Etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, başarılı Muaythai sporcularını ve antrenörlerini belediyede ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti. Ankara'da düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcular, Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etmeye hak kazandılar.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, başarılı Muaythai sporcularını ve antrenörlerini belediyede ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Ankara'da düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün performansla derece elde eden Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Elif Kaya, Ayşenur Köksal, Büşra Özdemir ve Simanur İnan, temmuz ayında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen milli takım seçmesinde de şampiyonluk elde ederek Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etmeye hak kazandılar.

Başarılı sporcuları ve onları yetiştiren antrenörleri Ediz Barış, Tayyipcan Kaygas ve milli takıma antrenör olarak çağrılan Kaan Levent ile Dilara Polat, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in davetlisi olarak belediye binasında kabul edildi. Ayrıca, Muaythai Federasyonu Ege Bölge Başkanı Ahmet Engin Demirsalan da bu özel buluşmada hazır bulundu.

Başkan Çelik, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek yaptığı açıklamada, "Şehrimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada gururla temsil eden gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bu başarılar, gençlerimizin azimleri ve emeklerinin bir sonucudur. Onların bu başarılarına katkı sağlayan antrenörlerimize ve kulüp yönetimimize de teşekkür ediyorum. Spor, sadece fiziksel değil aynı zamanda karakter gelişimi için de çok önemli bir araçtır. Bu başarılar gençlerimize ilham olacak ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır" dedi. Şehzadeler Belediyesi olarak gençlerin spor ve kültürel faaliyetlerle desteklenmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çelik, bu tür başarıların gençlerin özgüvenini artırdığını ve topluma olumlu katkı sağladığını belirtti. - MANİSA