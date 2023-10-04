Şehzadeler Belediyesi 3. Geleneksel Düz Bisiklet Yarışması

Şehzadeler Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel 3. Geleneksel Düz Bisiklet Yarışması düzenleyecek. 15 Ekim Pazar günü saat 11.00'de düzenlenecek yarışmada dereceye gireceklere verilecek çeşitli ödüllerin yanı sıra, kurayla belirlenecek şanslı 10 kişiye de bisiklet hediye edilecek.

Şehzadeler Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlayacak. Bu özel yılın bir parçası olarak düzenlenen etkinliklerden biri de 3. Geleneksel Düz Bisiklet Yarışması olacak. Spor ve heyecan dolu yarışma, bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. 15 Ekim Pazar günü saat 11.00'de başlayacak olan yarışma, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Yarışmaya katılan bisikletçilere çeşitli kategorilerde verilecek ödüllerin yanı sıra, katılımcılar arasında yapılacak kura çekilişinde de şanslı 10 kişiye bisiklet hediye edilecek. Bu fırsatı kaçırmamak için son başvuru tarihi 13 Ekim 2023 olarak belirlendi. Katılmak isteyenlerin, kayıt işlemlerini tamamlamak için 13 Ekim tarihine kadar Kurşunlu Han'da bulunan kayıt noktasına başvurması gerekiyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yarışmanın sporu ve dayanışmayı bir araya getireceğine inandığını belirterek, tüm bisiklet tutkunlarını bu özel etkinliğe katılmaya davet etti. Başkan Çelik, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz bisiklet yarışı, şehrimizde bisiklet sporunu yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir fırsat sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bu yarışa davet ediyorum" dedi. - MANİSA