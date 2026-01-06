Haberler

Şehriban Günata Anadolu Lisesi, Malatya'yı bölge müsabakalarında temsil edecek

Güncelleme:
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Genç A Kızlar Voleybol Turnuvası'nda Malatya şampiyonu olan Şehriban Günata Anadolu Lisesi, 06-09 Ocak tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenecek bölge grup maçlarında Malatya'yı temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri başarılı sonuçlar alarak bir üst tura yükselmeyi hedefleyen Şehriban Günata Anadolu Lisesi'ne başarılar diledi. - MALATYA

