Şehriban Günata Anadolu Lisesi, Malatya'yı bölge müsabakalarında temsil edecek

Şehriban Günata Anadolu Lisesi, Okullar Arası Genç A Kızlar Voleybol Turnuvası'nda Malatya'yı temsil edecek.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Genç A Kızlar Voleybol Turnuvası'nda Malatya şampiyonu olan Şehriban Günata Anadolu Lisesi 06-09 Ocak tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenecek bölge grup maçlarında Malatya'yı temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri başarılı sonuçlar alarak bir üst tura yükselmeyi hedefleyen Şehriban Günata Anadolu Lisesi'ne başarılar diledi. - MALATYA