Şehit Ömer Halisdemir için pedal çevirmeye başladılar

Bisikletli sporcular, 7'ncisi düzenlenen Ömer Halisdemir Bisiklet Turu kapsamında Arnavutöy'den yola çıktı

İSTANBUL - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında şehit düşen ve yaralanan gazileri anmak amacıyla Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet turunun bu yıl 7'ncisini gerçekleştirildi. Aralarında profesyonel sporcuların da yer aldığı bisikletli sporcular İstanbul Arnavutköy'den şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin olduğu Niğde Bor'a pedal çevirmeye başladı.

Şehit Ömer Halisdemir anısına bu yıl 7.'si düzenlenen bisiklet turu, Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'nda yapılan törenle başladı. Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı," Türkiye tarihinin en büyük kalkışması olarak nitelendirebileceğimiz 15 Temmuz darbe girişiminin milletimiz tarafından bertaraf edilişinin yıl dönümü adına her alanda ve her sektörde insanların kendini ortaya koyduğu bir çalışmayı Arnavutköylü sporcularımızla beraber gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu önemli günün kahramanı olan Ömer Halisdemir'e ithafen bisiklet turumuzun 7.'sini düzenliyoruz. Tura katılan bisikletçilerimizin yanında 25 tane profesyonel sporcularımız da Arnavutköy'den yola çıkarak 8 ile uğrayarak yaklaşık bin 100 kilometrelik bir etabı tamamlayacaklar. Yine inşallah şehidimizin kabrine intikal edecekler. Orada şehidimizin huzurunda uğradıkları şehitliklerimizin kabirlerinde aldıkları şehit toprakları ile beraber huzura gidecekler. Bizlerde bisikletçilerimizin bu yolculuğunda kedersiz ve sıkıntısız bir yolculuk diliyoruz. Allah yollarını açık etsin" dedi.

Bisiklet turuna katılan sporcu, "Hissiyat olarak gayet iyi durumdayız. Çünkü o kötü günlerden sonra şimdi böyle bir etkinlik düzenlendi. Buradan Ömer Halis Demir'i de anmak gurur verici" şeklinde konuştu.

Tura katılan bir başka sporcu Feyzullah Yiğit Demir ise, "Çok heyecanlıyım. Türkiye'de bisikletle gezme düşüncesi ilk başta çok ilginç gelmişti. Ben de katılmak istedim. Aynı zamanda vatani bir görev olarak görüyorum. Çünkü toprak taşınması durumu beni çok etkiledi" ifadelerini kullandı. Bisikletçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda dualar okudu.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde dualar edilecek

Aralarında profesyonel sporcuların da yer aldığı bisikletli sporcular İstanbul Arnavutköy'den şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin olduğu Niğde Bor'a 8 gün sonra ulaşacak. Sporcular İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray üzerinden Niğde'ye ulaşacak. Sporcular, tur boyunca her ilde bulunan şehitliklerden yanlarına toprak alacak ve bu toprağı Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakarak anlamlı bir vefa göstergesi sunacaklar. Tur, şehitliklerden alınan toprakların Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakılmasıyla sona erecek.