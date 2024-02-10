Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi Öğrencisi Can Kuşçu Grekoromen Stilde İl Birincisi
Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Can Kuşçu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Güreş İl Birinciliği müsabakalarında grekoromen stilde birinci oldu. Kuşçu, Türkiye şampiyonası için antrenmanlarını sürdürerek başarılı bir sonuç elde etmek için çaba harcayacağını belirtti.
Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Can Kuşçu, grekoromen stilde il birinciliğini kazandı.
17 yaşındaki öğrenci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince tarafından 17 yaş altı ve 20 yaş altı kategorilerinde düzenlenen Kulüpler Arası Güreş İl Birinciliği müsabakalarında serbest stilde üçüncü, grekoromende ise birinci oldu.
Kuşçu, gazetecilere, 21 Şubat'ta Mersin'de yapılacak Türkiye şampiyonası için çalışmalarını antrenörü İsmail Çaylak gözetiminde sürdürdüğünü söyledi.
Haftada 6 saat antrenman yaptığını belirten Kuşçu, "Mersin'den de başarılı bir sonuç elde etmek için çaba harcayacağım." dedi.