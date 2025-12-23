Haberler

Şehit Cihan Aksan Ortaokulu şampiyon

Güncelleme:
DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen ve 4 takımın katıldığı yıldız kızlar basketbol müsabakalarında şampiyon Şehit Cihan Aksan Ortaokulu oldu.

Düzce'de 15-22 Aralık 2025 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldız Kızlar Basketbol Müsabakaları final maçlarının ardından tamamlandı. Toplam 4 takımın katılım sağladığı turnuva, genç sporcular hem teknik becerilerini sergiledi hem de sporun birleştirici gücü olan centilmenliği ön plana çıkardığı çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Hafta boyunca devam eden müsabakalar sonucunda rakiplerine karşı üstünlük sağlayan Şehit Cihan Aksan Ortaokulu turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Turnuvada ikinciliği Kasım Aktaş Ortaokulu elde ederken, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ise üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

