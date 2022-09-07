SARAYBOSNA - Sehic ve Hadziahmetovic'e milli davet Spor Haberleri Süper Lig'de forma giyen İbrahim Sehic ve Amir Hadziahmetovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Bosna Hersek Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Süper Lig'de forma giyen İbrahim Sehic ve Amir Hadziahmetovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Bosna Hersek Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçlarında Karadağ ve Romanya ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı. Başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenleyen Petev'in açıkladığı 28 kişilik aday kadroda, Arabam.com Konyaspor'da forma giyen İbrahim Sehic ve Amir Hadziahmetovic de yer aldı. Bosna Hersek, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçlarında 23 Eylül'de Karadağ'ı konuk ederken, 26 Eylül'de de deplasmanda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Bulgar teknik adamın belirlediği aday kadrodaki isimler şunlar: Kaleci: İbrahim Sehic (Arabam.com Konyaspor), Nikola Vasilj (St Pauli), Kenan Piric (Larnaca) Defans: Sinisa Sanicanin (Partizan), Anel Ahmedhodzic (Sheffield United), Dennis Hadzikadunic (Malmö), Adnan Kovacevic (Ferencvaros), Hrvoje Milicevic (Larnaca), Sead Kolasinac (Marseille), Eldar Civic (Ferencvaros), Jusuf Gazibegovic (Sturm), Amar Dedic (Salzburg), Mateo Susic (Nicosia) Orta saha: Amir Hadziahmetovic (Arabam.com Konyaspor), Rane Krunic (Milan), Miralem Pjanic (Barcelona), Gojko Cimirot (Standard Liege), Amer Gojak (Ferencvaros), Sanjin Prcic (Strasbourg), Vladan Danilovic (Nacional), Haris Duljevic (Hansa Rostock), Miroslav Stevanovic (Servette), Muhamed Besic (Ferencvaros), Dino Hotic (Cercle Brugge) Forvet: Edin Dzeko (Inter), Luka Menalo (Dinamo), Ermedin Demirovic (Augsburg), Smail Prevljak (Eupen) Spor Kaynak: AA / Bedrudin Brljavac Saraybosna Konyaspor Spor Güncel Haberler

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