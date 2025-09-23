Seçimde oy kullanmıştı! Sadettin Saran'dan Mert Hakan yorumu

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yeni bir sayfa açtıklarını ve Ali Koç'un iyi bir başkan olduğunu, iyi işler yaptığını ve kendilerinin daha iyi işler yaptığını söyledi. Saran ayrıca Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat konularına da değindi.

"YIPRATICI BİR ŞEY DEMEK İSTEMİYORUM"

"Mert Hakan Yandaş'ın seçimde oy kullanması çok konuşuldu. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Saran, "Çok bir şey demeyeceğim. Konuya aşırı vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR OYUNCUMU YEDİRMEM"

İrfan Can Eğribayat ile ilgili de konuşan Saran, "İrfan Can Eğribayat'ın bazı sözleri olmuş... İnsanları kaybetmek çok kolay! Ben hiçbir oyuncumu yedirmem. O da inşallah beni tanıdıktan sonra daha olumlu düşünür. Kimseyi kaybetmeye niyetim yok. Şampiyon olacağız!" diye konuştu. Saran sözlerine şunları da ekledi: "Ali Koç iyi başkandı! Biz daha iyisini yapacağız. Taraftarsız şampiyon olamayız. İnşallah eski başkanlarımızla bu kupayı kaldıracağız" dedi.