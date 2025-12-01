Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Seçil Erzan, yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık davasında 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı.

SEÇİL ERZAN DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin de bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SEÇİL ERZAN: BEN SİSTEM FALAN KURMADIM

Tutuklu sanık Seçil Erzan şunları söyledi: "Süleyman Aslan'la birlikte çalışıyorduk. Bana, "Ben bu gayrimenkulü bankanızın reklamında gördüm, almak istiyorum" dedi. Ben de bankayla görüştüm. Sonra ben, Süleyman ve Serkan Bey bir görüşme yaptık. Vatan Caddesi'nde bir hastanenin gayrimenkulüymüş. Süleyman Aslan çok düşük bir para teklif ettiği için olmadı. Aradan zaman geçti, tekrar almak istediler. "Biz faiz istemiyoruz, bize bu gayrimenkulü al dediler. Beni sürekli arıyordu.

DenizBank'ın en iyi müşterisiydi. Üç tane senet verdim. Benden 3 buçuk milyon dolar fazla aldı. Fatih Terim'in bana 700 bin dolar verip fazlasını almasına rağmen 3 milyon doları sormasını anlamıyorum. DenizBank'ın kamera kayıtları duruyormuş; oradan bakılsın. Umut'un "Ben parayı elden verdim dediği yalan. Atilla Baltaş'ın avukatıyla ilgili o banka, DenizBank'ın laptop çantasıydı. O çantanın içine 200 bin dolar koyup kendim verdim Atilla Baltaş'a. Çantayı geri istedim, lazımdı bana. Kaç kere söyledim, sonra getirdi. Ben sistem falan kurmadım. Kurmuş olsam sistemli olurdu; benden zorla para almaya çalıştılar.

"KİMSEYE 'FON' DEMEDİM"

Bu fonun kaybetme ihtimalinin düşük olması için ne söyledim? Kimseye "fon demedim. Benden para alanlar, şubat ayından sonra kendileri söylemeye başladılar. Ben Buse Terim'le hayatımda bir kere tokalaştım; nasıl onu bir fona ikna edebilirim? Ben bir sarmalın içine düştüm. Futbol camiasından kimseyi ikna etmedim. Onları böyle bir fonun olmadığına ikna edemedim."

SEÇİL ERZAN'A 102 YIL 2 AY 2 GÜN HAPİS CEZASI

Erzan "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik suçlarından" 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırılırken, ayrıca 753 bin 880 lira adli para cezası da aldı. Dosyada yargılanan eski Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise beraat etti.