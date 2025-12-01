Haberler

Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aralarında Fatih Terim Arda Turan'ın da bulunduğu 41 kişiyi yüksek karlı fon vaadiyle dolandırma suçlamasıyla yargılanan eski bankacı Seçil Erzan 102 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosyada yargılanan eski Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise beraat etti.

  • Seçil Erzan, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı.
  • Seçil Erzan'a ayrıca 753 bin 880 lira adli para cezası verildi.
  • Mahkeme, Seçil Erzan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Seçil Erzan, yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık davasında 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı.

SEÇİL ERZAN DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin de bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SEÇİL ERZAN: BEN SİSTEM FALAN KURMADIM

Tutuklu sanık Seçil Erzan şunları söyledi: "Süleyman Aslan'la birlikte çalışıyorduk. Bana, "Ben bu gayrimenkulü bankanızın reklamında gördüm, almak istiyorum" dedi. Ben de bankayla görüştüm. Sonra ben, Süleyman ve Serkan Bey bir görüşme yaptık. Vatan Caddesi'nde bir hastanenin gayrimenkulüymüş. Süleyman Aslan çok düşük bir para teklif ettiği için olmadı. Aradan zaman geçti, tekrar almak istediler. "Biz faiz istemiyoruz, bize bu gayrimenkulü al dediler. Beni sürekli arıyordu.

DenizBank'ın en iyi müşterisiydi. Üç tane senet verdim. Benden 3 buçuk milyon dolar fazla aldı. Fatih Terim'in bana 700 bin dolar verip fazlasını almasına rağmen 3 milyon doları sormasını anlamıyorum. DenizBank'ın kamera kayıtları duruyormuş; oradan bakılsın. Umut'un "Ben parayı elden verdim dediği yalan. Atilla Baltaş'ın avukatıyla ilgili o banka, DenizBank'ın laptop çantasıydı. O çantanın içine 200 bin dolar koyup kendim verdim Atilla Baltaş'a. Çantayı geri istedim, lazımdı bana. Kaç kere söyledim, sonra getirdi. Ben sistem falan kurmadım. Kurmuş olsam sistemli olurdu; benden zorla para almaya çalıştılar.

"KİMSEYE 'FON' DEMEDİM"

Bu fonun kaybetme ihtimalinin düşük olması için ne söyledim? Kimseye "fon demedim. Benden para alanlar, şubat ayından sonra kendileri söylemeye başladılar. Ben Buse Terim'le hayatımda bir kere tokalaştım; nasıl onu bir fona ikna edebilirim? Ben bir sarmalın içine düştüm. Futbol camiasından kimseyi ikna etmedim. Onları böyle bir fonun olmadığına ikna edemedim."

SEÇİL ERZAN'A 102 YIL 2 AY 2 GÜN HAPİS CEZASI

Erzan "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik suçlarından" 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırılırken, ayrıca 753 bin 880 lira adli para cezası da aldı. Dosyada yargılanan eski Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise beraat etti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki gemilerin vurulması endişe verici

Karadeniz'deki saldırılarla ilgili Erdoğan'dan bir ülkeye net uyarı
Canlı anlatım! Günlerdir beklenen dev derbi başladı

Günlerdir beklenen dev derbi başladı
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Neslinur'un ölümünde, katil madde evinden çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımehmet altın:

Fatih terim o nerde? onun cezası ne olacak. En az %70 i onun bu cezanın! Kolpa fellik fellik kaçıyor yurt dışında calistirmadigi takım kalmadı...

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Fatih Terim niye nitelikli dolandırıcılık veya Vergi kaçakçılığından yargilanmiyor? 1 koymuş, 3 almış, 2 koymuş 5 almış, 3 koyup para gecikince ağlayıp sızlayıp şikayet etmiş. Demezler mi, hani daha önce aldıklarını beyan ettin mi diye???

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Bu kadını kullanarak para kazananlar dışarıda bu adalet değil bu başka bir ülkede gelişmiş ülkeler tabiki hepsi içerdeydi yazık çok yazık

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

beter olsun dolandırıcılara 100 yil hafıs cezası olsa dolandırıcılık bitirir hükümetin derdi adalet değil

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Yasa dışı kaydı kuydu olmadan kazanç elde etmeye çalışanlara ceza yok mu ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan'dan derbi öncesi Galatasaray'a gözdağı

Derbi öncesi Galatasaray'a gözdağı verdi
Okan Buruk'tan maça dakikalar kala hakem Yasin Kol'a kritik uyarı

Maça dakikalar kala hakem Yasin Kol'a kritik uyarı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız

Domuz bağlı vahşet 19 yıl sonra aydınlatıldı! İlk sözleri pes dedirtti
Mert Hakan'dan derbi öncesi Galatasaray'a gözdağı

Derbi öncesi Galatasaray'a gözdağı verdi
Okan Buruk'tan maça dakikalar kala hakem Yasin Kol'a kritik uyarı

Maça dakikalar kala hakem Yasin Kol'a kritik uyarı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.