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Seçil Erzan Davası: Mağdur Banka Müdürü Konuştu

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Futbol camiasını derinden sarsan Seçil Erzan davası devam ediyor. Seçil Erzan'ın mağdur ettiği Burhan Taşpolat, 'Neler Oluyor Hayatta'ya bağlanarak yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Futbol camiasını derinden sarsan Seçil Erzan davası devam ediyor. Seçil Erzan'ın mağdur ettiği Burhan Taşpolat, 'Neler Oluyor Hayatta'ya bağlanarak yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Kanal D'nin hafta içi her gün canlı yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına mağdurlardan Burhan Taşpolat telefon bağlantısı ile katılarak, yaşadığı mağduriyeti ve bankanın bu olayda izlediği yolu anlattı.

"Banka müdürü derdest edildi"

Banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılan mağdur Burhan Taşpolat önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine Seçil Erzan'ın kendi iradesiyle teslim olacağını ifade ederek başlayan Taşpolat, "Seçil Erzan kendisi teslim olacakken banka, korumalarıyla birlikte Seçil Erzan'ı derdest etti" dedi.

"Seçil Erzan davasında banka da suçludur"

Canlı yayında önemli açıklamalarına devam eden mağdur Taşpolat, "Kanun bankayı da suçlu buluyor. Banka 11 yıl boyunca Seçil Erzan'ı denetlememiş. Bir kere bile kiminle görüşüyorsun, bu paraların kaynağı ne dememiş" ifadelerini kullanarak bankanın da suçlu olduğunu belirtti.

Seçil Erzan 7 Nisan'da teslim mi olacaktı?

Tutuklu banka müdürü Seçil Erzan'ın 7 Nisan'da kendisinin teslim olacağını söyleyen Taşpolat, banka Seçil Erzan'ı 3 gün teslim olmaktan alıkoyup, sonrasında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını iddia etti.

"Banka suçu Erzan'a atıyor"

Taşpolat, sözlerine son olarak "Bankanın üst düzey yöneticileri Seçil Erzan'a, paraları dışarıda aldık, sakın şube içerisinde aldığını söyleme" şeklinde baskı yaptığını ve bankanın zimmet suçu şüphelisi olduğunu söyleyip konuşmasını tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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