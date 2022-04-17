Seçer, 'Kır Çiçekleri'nin başarılı sporcuları ile buluştu - Haberler

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Seçer, 'Kır Çiçekleri'nin başarılı sporcuları ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Seçer, 'Kır Çiçekleri'nin başarılı sporcuları ile buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Macit Özcan Tesislerinde 'Kır Çiçekleri'nin başarılı sporcuları ile buluştu.

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Macit Özcan Tesislerinde 'Kır Çiçekleri'nin başarılı sporcuları ile buluştu.

Adana'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızları Ligi Puanlı Atletizm Yarışmalarından dönen Kır Çiçekleri sporcularını karşılayan Başkan Seçer, madalya ile dönen kız öğrencileri tebrik etti. Çocukların eğitimleri ve spor hayatları ile ilgili bilgi alan Başkan Seçer, onlarla sohbet etti. Çocuklara, "Mutluyuz değil mi?" diye soran Seçer, Kır Çiçekleri'nden "Evet" yanıtını aldı. Seçer, "Harika, siz mutlu olduğunuzda biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları ve teknik ekiple birlikte Macit Özcan Tesisleri'ni gezip yenileme çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından kullanılan binayı da inceledi. - MERSİN

Seçer, 'Kır Çiçekleri'nin başarılı sporcuları ile buluştu

Seçer, 'Kır Çiçekleri'nin başarılı sporcuları ile buluştu

Seçer, 'Kır Çiçekleri'nin başarılı sporcuları ile buluştu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Vahap Seçer, Macit Özcan, Mersin, Adana, Spor, Haberler

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