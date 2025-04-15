Sebebi Fenerbahçeliler! Anderlecht, taraftarlarına ceza yağdırdı

Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşan Anderlecht, karşılaşmada yaşananların üzerine taraftarlarından bazılarını cezalandırdı.

KULÜP İÇİNDE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anderlecht ile Fenerbahçe arasında 20 Şubat'ta oynanan Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olayların ardından UEFA, Brüksel ekibine para cezası verdi. Tribünlerdeki olaylar, kulüp içinde disiplin soruşturmalarına da yol açtı.

BİLETLERİNİ FENERBAHÇELİLERE SATAN 40 TARAFTARA MEN CEZASI

Belçika ekibi, biletlerini karaborsada Türk taraftarlara satan 40 kişiyi tespit ederek, normalde kendi taraftarlarına ayrılmış bölümlerde Fenerbahçeli taraftarların yer almasına sebep olan bu 40 kişinin tamamına bir yıl stadyuma giriş yasağı uygulandı. Bazı biletlerin 500 avroya kadar yüksek fiyatlara satıldığı ve bunun, ara sıra yapılan bir satıştan ziyade organize bir ticaret olduğu tespit edildi.

10 TARAFTARA DA OLAYLARDAN CEZA

Yasadışı satış yaptıkları gerekçesiyle haklarında ceza verilen 40 kişinin yanı sıra, tribünlerde çıkan olaylara katılan 10 taraftar daha tespit edildi. Bu kişilere de ayrıca stadyuma giriş yasağı getirildi.