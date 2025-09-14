Haberler

Sebastien Ogier Şili Rallisi'ni Kazandı

Güncelleme:
Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 11. ayağını Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier kazandı. 16 etaplık mücadeleyi 2 saat 55 dakika 42.1 saniye ile tamamlayan Ogier, pilotlar klasmanında 224 puana ulaşarak liderliğe yükseldi.

Elfyn Evans, liderin 11 saniye gerisinde ikinci, Adrien Fourmaux ise liderin 46.5 saniye arkasında üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında 224 puana ulaşan Ogier, liderliğe yükseldi.

WRC'nin 12. ayağı Orta Avrupa Rallisi, 16-19 Ekim tarihlerinde Avusturya, Almanya ve Çekya'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
