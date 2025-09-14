Sebastien Ogier Şili Rallisi'ni Kazandı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 11. ayağını Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier kazandı. 16 etaplık mücadeleyi 2 saat 55 dakika 42.1 saniye ile tamamlayan Ogier, pilotlar klasmanında 224 puana ulaşarak liderliğe yükseldi.
Şili'de düzenlenen 16 etaplık mücadeleyi 8 dünya şampiyonluğu bulunan Fransız pilot, 2 saat 55 dakika 42.1 saniyeyle ilk sırada tamamladı.
Elfyn Evans, liderin 11 saniye gerisinde ikinci, Adrien Fourmaux ise liderin 46.5 saniye arkasında üçüncü oldu.
Pilotlar klasmanında 224 puana ulaşan Ogier, liderliğe yükseldi.
WRC'nin 12. ayağı Orta Avrupa Rallisi, 16-19 Ekim tarihlerinde Avusturya, Almanya ve Çekya'da düzenlenecek.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor