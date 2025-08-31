Sebastien Ogier Paraguay Rallisi'ni Kazandı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 10. ayağı olan Paraguay Rallisi'nde Toyota Gazoo takımından Fransız pilottu Sebastien Ogier birinciliği elde etti. Ogier, 19 etaplık yarışı 3 saat 6.6 saniyelik sürede tamamlayarak zafere ulaştı.
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 10. ayağı Paraguay Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Fransız Sebastien Ogier kazandı.
Paraguay'da düzenlenen 19 etaplık mücadeleyi 8 dünya şampiyonluğu bulunan Fransız pilot, 3 saat 6.6 saniyeyle ilk sırada tamamladı.
Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Ogier'in 26.2 saniye gerisinde ikinci, Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai) ise liderin 27.2 saniye arkasında üçüncü oldu.
Pilotlar klasmanında 198 puana ulaşan Evans, liderliğini korudu.
WRC'nin 11. ayağı, 11-14 Eylül tarihlerinde Şili'de düzenlenecek.
