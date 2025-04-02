Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı

Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı
ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi

Trump Türkiye'yi de pas geçmedi! İşte yeni gümrük vergisi oranı
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı

Maç sonuna damga vuran anlar! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı
Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

Galatasaray'dan Mourinho'nun olay hareketine ilk tepki

Sebastian Szymanski, Galatasaray Maçında 7. Golünü Attı

Sebastian Szymanski, Galatasaray Maçında 7. Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a karşı attığı golle bu sezonki 7. golünü kaydetti. Fenerbahçe, maçı 2-1 kaybetti.

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Galatasaray maçında attığı golle bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Mücadeleye 11'de başlayan Sebastian Szymanski, sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydetti. Szymanski, 45+1. dakikada Anderson Talisca'nın pasında arka direkte dokunuşunu yaparak topu filelere gönderdi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk golüne imza atan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 7. golüne ulaştı.

Szymanski'nin Trendyol Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

Szymanski, derbide 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.