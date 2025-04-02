Sebastian Szymanski, Galatasaray Maçında 7. Golünü Attı

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Galatasaray maçında attığı golle bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Mücadeleye 11'de başlayan Sebastian Szymanski, sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydetti. Szymanski, 45+1. dakikada Anderson Talisca'nın pasında arka direkte dokunuşunu yaparak topu filelere gönderdi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk golüne imza atan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 7. golüne ulaştı.

Szymanski'nin Trendyol Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

Szymanski, derbide 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL