Haberler

Fenerbahçe'de Szymanski, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı. Tedavi süreci başlayacak.

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.

Kulüpten alınan bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, bugünkü antenmana da çıkmadı.

Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı