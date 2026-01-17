Fenerbahçe'de Szymanski, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı. Tedavi süreci başlayacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor